ІКЕА зупиняє роботу в РФ та жертвує 20 мільйонів євро Україні

Торговельний гігант ІКЕА зупиняє роботу в Росії та припиняє операції з РФ та Білоруссю через їхню війну проти України.

Про це повідомляє пресслужба IKEA.

"Війна вже мала величезний вплив на людину. Це також призводить до серйозних перебоїв у ланцюжку поставок та умов торгівлі. З усіх цих причин групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність IKEA в Росії", – йдеться у заяві компанії.

Так, Inter IKEA Group ухвалила рішення призупинити експорт та імпорт в Росію та Білорусь та з них.

Також група зупиняє всі виробничі операції IKEA Industry в Росії. Це також означає, що всі поставки від усіх субпостачальників до цих підрозділів призупиняються.

Ingka Group (материнська компанії IKEA) прийняла рішення призупинити всі роздрібні операції IKEA в Росії.

Крім того, IKEA працює разом із гуманітарними організаціями, щоб надати допомогу постраждалим від війни. Зокрема, Фонд Інґка сьогодні оголосив про негайну пожертву в розмірі 20 мільйонів євро на гуманітарну допомогу тим, хто був вимушено переміщений внаслідок війни в Україні.

Крім того, Inter IKEA Group та Ingka Group виділяють по 10 мільйонів євро на Управління ООН у справах біженців, Save the Children та іншим організаціям.