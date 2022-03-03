Spotify закриває свій офіс в росії через війну проти України
Сервіс потокового аудіо Spotify повідомив про закриття свого офісу у росії у відповідь на атаку цієї країни на Україну.
Про це повідомляє Reuters.
Офіс у рФ було відкрито через указ диктатора країни, який зобов'язував соціальні сервіси з понад 500 тисячами щоденних користувачів відкривати локальні офіси у росії.
"Нашим першочерговим завданням протягом минулого тижня було у забезпеченні безпеки наших працівників, а також у тому, аби Spotify продовжував залишатися важливим джерелом глобальних та регіональних новин у той час, коли доступ до інформації ще важливіший, ніж завжди", — йдеться у заяві компанії.
Spotify заявила, що переглянула тисячі матеріалів з початку війни та обмежила доступність шоу, що належать і керуються російськими державними ЗМІ.
Раніше цього тижня Spotify повністю вилучила контент російських медіа RT та Sputnik у ЄС, США та інших країнах світу крім росії.
Детальніше про бізнес, який пішов з Росії читайте у публікації: Назад в СРСР: що втратили "мирні" росіяни за сім днів війни, і це ще не кінець
Економічна правда
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