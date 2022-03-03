Fitch знизив кредитний рейтинг росії до В: що це означає і чому далі буде гірше

Рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг росії з ВВВ до В з негативним прогнозом, що відображає вищий довгостроковий ризик дефолту емітента цінних паперів.

Про це повідомляє Fitch Ratings.

Зазначається, що Fitch порушив регулярність перегляду рейтингу емітента через суттєву зміну надійності емітента цінних паперів, що не дозволяє чекати наступного запланованого перегляду. Обґрунтування стосується подій, що сталися до 1 березня включно.

На зниження рейтингу вплинули такі ключові фактори:

Потужність санкцій, накладених на рф, підвищують макрофінансові ризики та підривають бажання країни обслуговувати державний борг. Спостерігається сильна нестабільність у міжнародних відносинах, зокрема – можливість посилення санкцій;

Санкцій стає більше, і вони потужніше: США та ЄС забороняють транзакції з Центробанком рф, що матиме значно більший вплив на кредитні основи росії, ніж будь-які інші санкції. Повна імплементація заборон може заморозити валютні резерви рф для ринкових інтервенцій. 32% резервів країни номіновані у євро, 16% – у доларі. Понад половину резервів номіновані у валюті країн, що приєдналися до санкцій.

Дедалі більше банків стають об’єктом санкцій: на момент ухвалення рішення Fitch, ЄС ще не ухвалив рішення щодо відключення семи російських банків від системи SWIFT. Агентство зазначає, що ступінь наслідків залежатиме від того, як рф вдасться переспрямувати грошові потоки на банки, що не будуть відключені від системи. Водночас Fitch очікує, що санкції поширяться і на решту банків, що знищить можливість уникнути відключення від міжнародних транзакцій.

Санкції також сильно вдарять по зростанню економіки росії: частково через неможливість здійснювати оплату за торгівлею, адже 55% російського експорту деноміновані у доларі, а 29% – у євро.

Водночас у росії є чинники, які дозволяють їй частково зменшувати руйнівний вплив санкцій. А саме – сильний зовнішній платіжний баланс, адже рф володіла другим найбільшим обсягом міжнародних резервів у своїй групі. Крім того, профіцит балансу становить 8% ВВП країни.

Другим буферним чинником є низька потреба у фінансуванні. Державний борг є досить низьким і становить 20% ВВП, при цьому 21% боргу деноміновано в іноземній валюті. Також рф може використовувати кошти Фонду національного багатства, активи якого сягають 11,7% ВВП і мають низькі зовнішні ризики.

Нагадуємо:

Міністерство економіки закликало рейтингові агентства максимально знизити кредитні рейтинги росії та білорусі, а також ввести проти агресора максимальне ембарго.

Зниження кредитного рейтингу росії до мінімального можливого спричинить масові вимоги погашення по кредитним зобов’язанням та зробить економіку рф більш вразливою, пояснили у Міністерстві економіки України.