Снятие с "газовой иглы" и плач олигархов: итоги на экономическом фронте 25 марта

Совсем скоро россиянам придется доставать старые CD плееры с дисками с нулевых. getty images

Арсенал российского оружия иссякает по мере того, как новые волны российского наступления разбиваются об украинскую оборону. "Блицкриг" российской "спецоперации" провалился, поэтому армия агрессора прибегает к откровенно террористическим методам войны.

Из-за многочисленных поражений почти на всех фронтах россия чувствует себя как загнанный зверь и готова применять даже более смертоносное оружие против мирного населения Украины.

Так же россия чувствует себя и на экономическом фронте с единственной разницей: здесь она не может похвастаться ни одной победой или хотя бы намеком на нее. Такие провалы заставляют российское руководство наносить контрудары, "стреляя себе в ногу".

Таких выстрелов было уже несколько: сначала угроза Запада дефолтом россии, затем оглашение планов проводить национализацию в "лучших традициях" 1917 года. В конце концов россия угрожает миру стабильностью поставок собственных газа и нефти, на экспорте которых и держится все "величие" ее экономики.

Хроники энергонезависимости

Еще с первых дней российской войны против Украины в 2014 году Запад не мог прийти к консенсусу по поводу ответа на российскую агрессию. Санкции ЕС имели очень ограниченный эффект и вообще не причиняли российской федерации достаточной боли, чтобы усмирить ее аппетиты на новую большую войну.

Не в последнюю очередь мягкость ответа ЕС на действия России обеспечивали тесные экономические связи агрессора с крупнейшими экономиками Европы, в частности, с Германией. Последняя, даже несмотря на незаконную оккупацию россией Крыма и части Донбасса, продолжали строить газопровод "Северный поток-2".

Германия годами полагалась на российский газ и совершенно не заботилась о собственной энергетической безопасности. Как следствие, страна 55% всего газа импортировала из России.

При этом зависимость Германии от России только росла после неудачных решений политиков отказаться от использования атомной энергии в пользу электростанций, работающих на голубом топливе.

Но после 24 февраля даже самые большие поклонники российского газа, кажется, опомнились. Хотя и со значительным опозданием, тем не менее, Европа начала пересматривать свою энергетическую политику и искать дополнительные источники поставок газа.

Над диверсификацией поставщиков газа призадумались и в Германии. Министр экономики страны Роберт Хабек заявил, что ФРГ уже снизила долю российского газа с 55% до 40%. До конца 2022 года доля российского газа должна упасть еще больше – до 30%, а к лету 2024 года страна должна стать полностью независимой от российского газа.

Помочь уменьшить зависимость ЕС от российского газа могут другие поставщики. Перекрыть отсутствие российского газа добычей европейских стран не удастся, а поставки газа из Средней Азии россия блокирует. Поэтому единственным заменителем россии на рынке голубого топлива остаются поставщики сжиженного газа, в том числе США.

Последние уже подписали с ЕС соглашение о поставках дополнительных 15 млрд. кубометров СПГ. Более того, шантаж России сплотил Евросоюз перед общей угрозой. Поэтому там было принято решение проводить совместную закупку газа, отказавшись от отдельных контрактов каждой страны с "Газпромом" и другими поставщиками.

Превращение россии в ненадежного поставщика энергоресурсов, шантажирующего потребителей прекращения поставок — это отличный шанс для других экспортеров. Этим шансом уже решила воспользоваться Канада, которая до конца 2022 планирует нарастить экспорт нефти на газ на 7%.

"Реагируя на запросы от союзников о помощи в преодолении дефицита, вызванного войной в Украине, канадская промышленность способна постепенно увеличить экспорт газа и нефти в 2022 году на 300 тыс баррелей в сутки. Цель – заменить российскую нефть и газ, не увеличивая глобальных вредов" , – сообщили в Министерстве природных ресурсов Канады.

Если же Россия продолжит шантажировать Европу прекращением поставки газа, потребует за свою голубую горючую оплату в непредвиденных контрактами валютах, то перечень стран, которые будут увеличивать свою добычу и экспорт будет расти еще больше.

"Плач" олигархов

Кроме секторов российской экономики и финансовой системы агрессора, Запад решил наказать еще приближенных к руководству кремля лиц. Тех, кто за годы правления Владимир путин нажил многомиллиардное состояние. Российские олигархи.

Арест вилл, яхт, дорогостоящей недвижимости, банковских счетов и прочих активов очень больно ударил по образу жизни богатейших россиян. Так больно, что заставил их на весь мир едва не плакать о своей горькой судьбе и невозможности нанять уборщиц или водителей.

"Моя жизнь изменилась за одну ночь. Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И мы однажды должны начать новую жизнь", — жаловался на свои несчастья совладелец "Альфа-Групп" российский олигарх Петр Авен в интервью FT.

"Это очень странно – оказаться под санкциями, потому что ты встречался с президентом. Мы стараемся быть абсолютно вне политики. Во время встреч с Путиным я представлял Альфа-Групп, но совсем не себя лично", — добавил он.

Пока Авен жаловался на свои беды британским журналистам, другие российские богачи не теряли времени и пытались спасти свои супер-яхты.

Так, яхта подсанкционного олигарха Алексея Мордашова возвращается из Сейшел во Владивосток. Для того чтобы избежать ареста, яхта перестала транслировать свою локацию, что противоречит международным морским правилам.

Такой скрытый способ передвижения использовали владельцы еще не менее 8 яхт преимущественно подсанкционных олигархов.

Мега-яхты, принадлежащие россиянам, составляют 10% мирового флота, сообщает Superyacht Group. Мордашов, стальной миллиардер и третий богатейший человек России, зимой припарковал Nord на Мальдивах и Сейшельских островах.

Российские компании прощаются с сотрудниками и ПО

Уже месяц мы ведем подсчеты компаний, ушедших с российского рынка или хотя бы ограничивших деятельность в стране-агрессоре. Кроме уменьшения ассортимента товаров и услуг и исчезновения известных названий брендов, бойкот компаний и санкционные ограничения каждый день приводят к потере рабочих мест.

По подсчетам Центра противодействия дезинформации при СНБО, только за первые две недели россия потеряла около 100 тысяч рабочих мест. Аналитики Bloomberg считают, что в результате развязавшейся пути войны работу могут потерять около 3 млн россиян.

Даже кремлевские власти, хоть и традиционно занижают цифры, уже начали признавать, что людей в РФ ожидает роста безработицы.

Последнее означает, что потери уже нельзя скрыть – их начинает ощущать население, которое в лучшем случае отправляется на простой на неопределенный срок с уменьшенной зарплатой, а в худшем – просто увольняется с работы.

Причем если в первые две недели войны речь в основном шла о работе у международных компаний, то сейчас уже непосредственно российские компании приостанавливают производство и сворачивают бизнес.

Как всегда, первыми ощутили критический эффект представители малого и среднего бизнеса. Да, каждая пятая небольшая компания сократила или отправила штат на простой после начала войны с Украиной. Такие результаты показал опрос предпринимателей в России сервисом "Актион Бухгалтерия" по заказу Forbes.

Кроме того, 37,5% опрошенных теряют прибыль и клиентов, 19% теряют поставщиков, а 17,5% вынуждены сокращать расходы, чтобы остаться на плаву.

К таким мерам прибегают не только малые, но и крупные компании с иностранными акционерами. К примеру, "АвтоВАЗ" уже планирует перевести сотрудников еще двух своих заводов на четырехдневную рабочую неделю на фоне сокращения поставок комплектующих в результате санкций.

Утрата рабочих мест и зарплат будет только раскручивать спираль экономического кризиса и увеличивать социальное напряжение в стране.

Большой бизнес к тому же страдает от ударов по еще одному слабому месту российской экономики – технологическому обеспечению. Все большее количество разработчиков важного ПО отказываются продавать свою продукцию российским пользователям и обслуживать уже существующих клиентов.

Самая громкая новость сегодняшнего дня – гигант программного обеспечения для бизнес-процессов крупных компаний SAP будет останавливать поддержку своих продуктов. Это затронет работу российских банков, оборонных, нефтяных и металлургических компаний. Кроме того, сотрудничество с РФ прекращают разработчики ПО Deutsche Telekom и Teradata.

Без ведущих технических решений компаниям будет очень сложно вести нормальную операционную деятельность. Конечно, можно сгружать пиратские версии с торрент-трекеров, как уже делают в России некоторые банки по решениям кибербезопасности, но, разумеется, качество и надежность такого подхода вызывает огромные сомнения. Под угрозой окажутся и клиенты компаний и сам бизнес.

Кроме того, работу в России прекращает Spotify, Geberit и Selgros, Holland Colours не будет развивать бизнес, а Gilead приостанавливает все неосновные бизнес-операции.

Tiffany не будет покупать российские алмазы, а финская железная дорога упраздняет рейсы между Финляндией и Россией. Еще и сеть премиум-гостиниц Hyattс завтрашнего дня останавливает контракты и бизнес-отношения с одним из российских отелей под брендом группы – Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.