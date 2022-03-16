Национализация, дядя Ваня и отсчет к дефолту: итоги на экономическом фронте 16 марта

Фото McDonald's в Москве, фото отредактировано getty images

Три недели войны россии против Украины хватило, чтобы перечеркнуть более 100 лет цивилизационного развития страны. Во-первых, с российского рынка выходят технологические компании, блокирующие экспорт технологической продукции и доступ к новейшему программному обеспечению.

Во-вторых, россия сама превратилась в зародыш большевистского режима 1917 года, который может позволить себе не платить по долговым обязательствам и беспрепятственно национализировать частную собственность.

Более того, агрессор отказывается от конвенции по защите прав человека, официально провозглашая, что человеческие жизни в российской федерации не стоят абсолютно ничего. Это же она демонстрирует относительно собственных солдат, который посылает насмерть в Украину, а также "русскоязычного населения Мариуполя", в котором российская армия создала гуманитарную катастрофу невиданных до сих пор масштабов.

Деградация россии истощает ее экономику и с каждым днем убеждает все большее количество западных компаний и правительств отказываться от сотрудничества со страной-террористом, покупке у нее энергоресурсов и осуществлении инвестиций в ее падающую экономику.

"Дядя Ваня" с привкусом большевизма

Бойкот, который россии устроили западные компании, стал очень болезненным ударом по самолюбию диктаторского режима страны-террориста. Промолчать на "одобрительство" частных компаний, "посмевшихся" решить остановить свою деятельность в россии, там просто не могли.

Поэтому, упомянув "славную историю" советского союза, кремль решил прибегнуть к проверенному временем "раскулачиванию" частной собственности.

В российском правительстве уже был разработан законопроект, предусматривающий введение "внешнего управления" в компаниях, решивших уйти с российского рынка после 24 февраля 2022 года.

Правда, документ позволяет национализировать не только исключительно иностранные компании, но и компании, у которых резидент страны Запада имеет всего 25% акций.

Если после начала полномасштабной войны россии против Украины такие компании решили остановить свою деятельность в россии, то в них будут вводить "внешнюю администрацию" от имени госбанка "ВЭБ" или Агентства по страхованию вкладов.

В дальнейшем в течение 3-6 месяцев на базе активов такой компании должна быть создана новая организация, которую выставят на продажу на аукционе. Если покупателей на конфискованную компанию не найдется, она перейдет в государственную собственность.

Подготовка к национализации западных компаний в россии уже началась. В федеральную службу по интеллектуальной собственности россии поступила заявка на регистрацию логотипа "Дядя Ваня", внешний вид которого копирует логотип сети фастфуда "МакДональдс".

Регистрация этого товарного знака состоялась как раз на фоне разговоров о национализации, а также после заявления мэра Москвы о том, что в помещениях фастфуда в российской столице разместятся заведения общепита.

30 дней до дефолта

16 марта российская федерация должна была заплатить купонный платеж по своим еврооблигациям в размере 117 млн долларов. Сумма для "мощной российской экономики" небольшая и вполне подъемная даже в условиях разворачивающегося в стране кризиса на фоне войны против Украины и санкций Запада из-за агрессии.

Однако путь к 1917 году был бы неполным, если бы в нем не было места для дефолта по внешнему государственному долгу. Поэтому и этот пункт диктаторский режим решил выполнить по "методке" воссоздание советского союза.

По состоянию на закрытие торгов на Лондонской бирже 16 марта владельцы бондов россии так и не получили купонные платежи в долларах, сообщает Reuters.

Правительство россии обосновывает неуплату по обязательствам западными санкциями. Мол, США и ЕС сами заблокировали российские валютные резервы и возможность погашения долга, так что "не оставили никакого другого выбора, кроме как расплатиться рублями".

Просрочка платежа по евробондам запускает счетчик: в течение 30 дней россия еще сможет погасить долг вместе со штрафными санкциями. Если же она этого не сделает, то окажется в дефолте.

На самом деле, Запад заблокировал далеко не все резервы россии. Страна все еще имеет доступ к золоту, общая стоимость которого составляет около 140 млрд долларов — это пятый по размеру запас монетарного золота в мире. И хотя возможности воспользоваться золотом для погашения долга ограничены, однако они до сих пор есть, однако россия ими умышленно не пользуется.

Накануне рейтинговое агентство Fitch заявило, что сочтет дефолтом уплату купона по российским облигациям в рублях.

"Аська" и россграм

В этот день западные компании в основном принимали половинчатые меры по бойкоту россии. О полной приостановке поставок в россию сообщил только производитель настольной игры Warhammer Games Workshop. Еще 5 компаний частично ограничили сотрудничество со страной.

Сразу три фармацевтических компании решили ответить на российскую агрессию – впрочем, ни одна из них не выходит с рынка полностью. Так, инвестиции, маркетинг и исследовательские проекты приостанавливают швейцарская Novartis и американская Eli Lilly, инвестиции прекратит и американская Merck & Co. Inc. Вместе с тем компании оставляют поставки и продажи ключевых препаратов, а в Novartis продолжают работать российские заводы.

Приостанавливает работу двух заводов по производству бытовой техники компания Bosch – но не из-за ценностных соображений, а из-за банальной нехватки компонентов при отсутствии поставок из Европы. Остальные пять заводов компании на территории страны-агрессора остаются, как и продажи продукции.

На энергетических рынках от российского энергоресурса продолжают сторониться как от прокаженных. Крупнейшая немецкая энергетическая компания E.ON прекратит закупку газа у трейдинговых фирм Газпрома. Впрочем, текущие контракты компания планирует выполнить.

Бойкотирует россию сфера искусства. Организаторы кинофестиваля "Берлинале" запретят любое участие в событии российским институтам, делегациям или лицам, поддерживающим РФ в войне против Украины. Кроме того, аукционные дома Sotheby's и Christie's упраздняют запланированные торги российским искусством.

И если сообщений о выходах компаний было немного, однако в течение дня можно наблюдать целый "фонтан" последствий санкций для российских предприятий.

Так, "АвтоВАЗ" уже устал импортозамещать иностранные автомобили и отправил работников в отпуск на 20 дней из-за отсутствия поставок комплектующих. А чтобы не терять доходы за это время – второй раз за месяц повысил цены на Lada.

Соцсети тоже борются, как могут – VK Group, которая 16 марта также оказалась на грани технического дефолта, решила реанимировать мессенджер ICQ (известный как "аська"). Кроме этого, в россии заговорили о собственном аналоге Инстаграммы с креативным названием россграм.