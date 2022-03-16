В РФ придумали, как будут национализировать "недружественные" западные корпорации

Банк России согласовал законопроект от Минэкономразвития РФ по внешнему управлению и национализации компаний и банков, которые выходят из РФ из-за начавшейся агрессором войны против Украины.

Об этом стало известно российскому агентству "Интерфакс".

Центробанк РФ согласовал документ, позволяющий устанавливать внешнее управление в крупных компаниях с иностранным участием, которые после 24 февраля 2022 г. заявили о прекращении деятельности.

Согласно проекту, внешнее управление можно устанавливать в организациях, где владельцем 25% акций или контролирующим лицом является нерезидент, связанный с недружественным государством.

В таких компаниях суд сможет назначать внешнюю администрацию от имени госкорпорации "ВЕБ.РФ" или Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

После этого за 3-6 месяцев на базе активов прежней структуры должна быть создана новая организация и продана с торгов под обязательство сохранить 2/3 штата и продолжать деятельность не менее года. Если инвесторов не найдется, покупателем выступит государство РФ.

Однако в ЦБ РФ настаивают на расширении понятия внешнего управления к возможности временно ущемлять участие иностранцев в управлении.

Во внешнее управление могут попадать и финансовые организации, тогда функции внешней администрации в ней будут выполнять АСВ. По проекту при замещении активов организации с учетом ее имущества создается новое хозяйственное общество, которое дальше продается на торгах.

Напоминаем:

Российская прокуратура пригрозила западным компаниям, в частности McDonald's и IBM, арестам руководства и конфискации имущества за выход из страны и критику властей.

7 марта стало известно, что партия "Единая Россия" предлагает национализировать имущество компаний, объявляющих о закрытии производств в России из-за войны в Украине. Впоследствии Минэкономики России предложило ввести внешнее управление в компаниях, принадлежащих иностранцам как минимум на 25% и ушедших с российского рынка.

В России даже составили перечень компаний, которые могут национализировать – в него попали Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и т.д.

Вашингтон предостерег от национализации и заявил, что "любое беззаконное решение России об аресте активов этих компаний в конечном итоге приведет к еще большей экономической боли для России".