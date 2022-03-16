"Дядя Ваня": в РФ регистрируют новую торговую марку вместо McDonald's

В России ООО "Русское Поле-Логистик" подало заявку на регистрацию логотипа "Дядя Ваня" – айдентика копирует внешний вид бренда всемирной сети ресторанов McDonald's.

Как отмечается в Реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ, дата поступления заявки – 12 марта, ее опубликовали 15 марта.

Номер заявки – 2022715219.

Указанные цвета на торговой марке: красный, желтый, белый.

При этом коды, за которыми закреплена торговая марка, касаются закусочных, кафе, ресторанов, столовых, баров, услуг по приготовлению блюд с доставкой на дом и услуг личного повара.

Заявитель – ООО "Русское Поле-Логистик", которое находится в г. Люберке Московской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в помещениях в Мсокве, где работали рестораны McDonald's, могут разместиться заведения российского общественного питания.

Он добавил, что процесс замещения может длиться от полугода до года.

А спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил открыть российскую сеть быстрого питания "У дяди Вани".

Напомним:

McDonald’s объявил, что временно закроет 850 точек в России, почти через две недели после того, как российские войска вторглись в Украину.

После этого объявления вечером 8 марта наблюдались очереди в российские рестораны.

А на российском сайте частных объявлений "Авито" появилось множество предложений продать еду из McDonald's.

Экономическая правда