"Дядя Ваня": в РФ регистрируют новую торговую марку вместо McDonald's
В России ООО "Русское Поле-Логистик" подало заявку на регистрацию логотипа "Дядя Ваня" – айдентика копирует внешний вид бренда всемирной сети ресторанов McDonald's.
Как отмечается в Реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ, дата поступления заявки – 12 марта, ее опубликовали 15 марта.
Номер заявки – 2022715219.
Указанные цвета на торговой марке: красный, желтый, белый.
При этом коды, за которыми закреплена торговая марка, касаются закусочных, кафе, ресторанов, столовых, баров, услуг по приготовлению блюд с доставкой на дом и услуг личного повара.
Заявитель – ООО "Русское Поле-Логистик", которое находится в г. Люберке Московской области.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в помещениях в Мсокве, где работали рестораны McDonald's, могут разместиться заведения российского общественного питания.
Он добавил, что процесс замещения может длиться от полугода до года.
А спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил открыть российскую сеть быстрого питания "У дяди Вани".
Напомним:
McDonald’s объявил, что временно закроет 850 точек в России, почти через две недели после того, как российские войска вторглись в Украину.
После этого объявления вечером 8 марта наблюдались очереди в российские рестораны.
А на российском сайте частных объявлений "Авито" появилось множество предложений продать еду из McDonald's.
Экономическая правда
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