Пятый в мире золотой резерв не поможет РФ смягчить санкции: причина

Россия собрала пятый в мире золотой резерв с оценкой в 140 млрд долларов, который могла бы продать для поддержки рубля и сглаживания последствий санкций – но покупателей может не найтись.

Об этом пишет Bloomberg.

С середины 2000-х Центробанк России увеличил свои золотые резервы почти в шесть раз и создал пятый по величине запас в мире, оцениваемый примерно в 140 миллиардов долларов. Это тот тип активов, который он мог бы продать, чтобы поддержать упавший до рекордных уровней рубль после мировой изоляции агрессора.

Но цель, с которой эти резервы создавались, вряд ли реализуется, поскольку санкции запрещают учреждениям США, Британии и ЕС вести бизнес с Центробанком России.

Трейдеры и банки опасаются покупать золото страны, потому что боятся навредить своей репутации или попасть под удар за нарушение санкций. Тем более что сенаторы в Вашингтоне хотят ввести вторичные санкции против тех, кто покупает или продает российское золото.

"Вот почему они купили свое золото, это было именно для такой ситуации", - сказал Фергал О'Коннор, преподаватель Школы бизнеса Коркского университета. Но если никто не будет торговать этим с вами, это не имеет значения.

Вероятно, объясняет управляющий партнер CPM Group Джефф Кристиан, Москва может обратиться в центральные банки Индии или Китая, чтобы продавать золото со скидкой. Россия также может продавать его через Шанхайскую золотую биржу, членами которой являются коммерческие банки – но такие продажи будут незначительными.

Желание бипартнийной группы сенаторов заблокировать золотые резервы РФ может сдержать банки Китая и Индии, ведь страны хотят избежать последствий санкций США в течение войны.

Кроме того, Лондонская ассоциация рынка золотых слитков и CME Group Inc. исключили страну из своих аккредитованных списков, что означает запрет на торговлю новыми слитками на ключевых рынках Лондона и США.

Запрет теоретически можно обойти, как в прошлом году пытался делать Казахстан – через посредника в Швейцарии. Но по крайней мере один посредник отказался это делать из-за опасений попасть под меры за нарушение санкций.

"Если Россия впадет в отчаяние, она может продать слитки внутри страны, чтобы купить рубли", - заявили в Citigroup Inc. "Если делать по фиксированной цене, это будет равнозначно внутреннему золотому стандарту".