Фармкомпания Novartis прекратит инвестиции в РФ, но завод не закроет
Швейцарский производитель лекарств Novartis прекратит инвестиции и маркетинговую деятельность в РФ, а также проведение всех научных мероприятий.
Об этом сообщает Reuters.
"Novartis заявил, что прекратит инвестиции, маркетинговую деятельность и все научные мероприятия, организованные компанией или внешними сторонами, в России", – пишет издание.
При этом, как пишет "Интерфакс", завод компании в Санкт-Петербурге продолжит производить медикаменты для российского рынка.
На российском заводе Novartis работает около 2 тыс человек.
Напомним:
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly останавливает экспорт лекарства в РФ, но обеспечит, чтобы больные раком и диабетом получали свои медикаменты.
Экономическая правда
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