Фармкомпания Novartis прекратит инвестиции в РФ, но завод не закроет

Швейцарский производитель лекарств Novartis прекратит инвестиции и маркетинговую деятельность в РФ, а также проведение всех научных мероприятий.

Об этом сообщает Reuters.

"Novartis заявил, что прекратит инвестиции, маркетинговую деятельность и все научные мероприятия, организованные компанией или внешними сторонами, в России", – пишет издание.

При этом, как пишет "Интерфакс", завод компании в Санкт-Петербурге продолжит производить медикаменты для российского рынка.

На российском заводе Novartis работает около 2 тыс человек.

Напомним:

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly останавливает экспорт лекарства в РФ, но обеспечит, чтобы больные раком и диабетом получали свои медикаменты.

Экономическая правда