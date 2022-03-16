Крупнейшая энергокомпания Германии прекратила закупку новых объемов газа у Газпрома

Крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON прекратила закупку новых объемов газа у торговых компаний Газпрома в Европе.

Об этом пишет reuters

Группа заявила, что, хотя у нее нет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями газа, небольшое количество в ее портфеле было приобретено у торговых компаний Газпрома.

"Российский рынок не входит в число наших целевых регионов. Но ясно одно: если будет более или менее продолжительный физический дефицит импорта энергоносителей, это будет иметь последствия и для нас", — отмечается в сообщении представителей группы.