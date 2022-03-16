Sotheby's и Christie's отменяют аукционы русского искусства

Аукционные дома Sotheby's и Christie's отменяют запланированные на июнь торги российским искусством на фоне вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет The Art Newspaper со ссылкой на комментарии официальных представителей компаний.

"Sotheby's не будет проводить торги российским искусством в июне. Наши сердца и мысли обращены ко всем, кто пострадал во время украинского кризиса", - говорится в заявлении компании.

Как отмечает The Art Newspaper, через несколько часов после того, как Sotheby's отменил аукционы, Christie's принял аналогичное решение.

Пресс-службы обоих аукционных домов также сообщили, что компании выполняют новые санкционные законы Великобритании и США, запрещающие соглашения с физическими лицами и компаниями из России, внесенными в список.

По данным The Art Newspaper, торги российским искусством в Sotheby's во время "Русской недели" в ноябре 2021 года составили 17,7 млн ​​фунтов.

Ранее международный аукционный дом Phillips, принадлежащий российской компании Mercury, сообщил, что передаст всю комиссию покупателя и продавца по торгам произведениями ХХ века и современным искусством в пользу Красного Креста Украины.

Экономическая правда