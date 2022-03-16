Глубинное импортозамещение: АвтоВАЗ повысил цены на Lada второй раз за месяц
Среда, 16 марта 2022, 12:05
Российский "АвтоВАЗ" с 16 марта повысил цены на весь модельный ряд Lada второй раз за март, в среднем - на 7%.
Это следует из данных о рекомендованных розничных ценах на сайте автопроизводителя, передает Интерфакс.
Так, что стоимость моделей семейств Granta увеличилась в среднем на 5,2%, Niva и Niva Travel - на 5% и 5,8% соответственно, Vesta - на 7,1%. Сильнее подорожали модели Xray (в среднем +8,6%) и Largus (+11,8%).
Диапазон повышения цен составил от 42 тыс. руб. до 159 тыс. руб.
Напоминаем:
Работники АвтоВАЗа отправляются в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля из-за "продолжающегося кризиса в поставках электронных компонентов".
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