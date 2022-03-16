Глубинное импортозамещение: АвтоВАЗ повысил цены на Lada второй раз за месяц

Российский "АвтоВАЗ" с 16 марта повысил цены на весь модельный ряд Lada второй раз за март, в среднем - на 7%.

Это следует из данных о рекомендованных розничных ценах на сайте автопроизводителя, передает Интерфакс.

Так, что стоимость моделей семейств Granta увеличилась в среднем на 5,2%, Niva и Niva Travel - на 5% и 5,8% соответственно, Vesta - на 7,1%. Сильнее подорожали модели Xray (в среднем +8,6%) и Largus (+11,8%).

Диапазон повышения цен составил от 42 тыс. руб. до 159 тыс. руб.

Напоминаем:

Работники АвтоВАЗа отправляются в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля из-за "продолжающегося кризиса в поставках электронных компонентов".