Назад в прошлое: российская VK Group хочет перезапустить мессенджер ICQ
Российская VK Group хочет перезапустить популярный в 2000-х мессенджер ICQ. Также планирует запустить мессенджер на базе VK Teams на фоне новостей, что Slack ограничил работу в РФ.
Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
ICQ входит в VK Group с 2010 года.
По словам собеседника, близкого к компании, проект перезапуска ICQ обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале года - еще до начала вторжения РФ в Украину и санкций против агрессора.
По данным источника "Ведомостей", консультации проходили еще 16-17 февраля.
Также отмечается, что санкции против РФ и приостановка работы западных компаний ускорили переговоры VK Group с властями.
Кроме этого, планируется ускорить запуск другого мессенджера. В планах – запустить оба проекта летом 2022 года.
При этом пока неизвестно, чем будут отличаться новые версии ICQ и VK Teams.
В пресс-службе VK Group не ответили на запрос "Ведомостей".
Напомним:
Соцсеть Instagram заблокирована в РФ с 14 марта.
Блокировка Instagram будет стоить России не менее 200 миллионов долларов, подсчитал Forbes.
Перед этим в РФ заблокировали и Facebook.
Экономическая правда
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