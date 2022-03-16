Назад в прошлое: российская VK Group хочет перезапустить мессенджер ICQ

Российская VK Group хочет перезапустить популярный в 2000-х мессенджер ICQ. Также планирует запустить мессенджер на базе VK Teams на фоне новостей, что Slack ограничил работу в РФ.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

ICQ входит в VK Group с 2010 года.

По словам собеседника, близкого к компании, проект перезапуска ICQ обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале года - еще до начала вторжения РФ в Украину и санкций против агрессора.

По данным источника "Ведомостей", консультации проходили еще 16-17 февраля.

Также отмечается, что санкции против РФ и приостановка работы западных компаний ускорили переговоры VK Group с властями.

Кроме этого, планируется ускорить запуск другого мессенджера. В планах – запустить оба проекта летом 2022 года.

При этом пока неизвестно, чем будут отличаться новые версии ICQ и VK Teams.

В пресс-службе VK Group не ответили на запрос "Ведомостей".

Напомним:

Соцсеть Instagram заблокирована в РФ с 14 марта.

Блокировка Instagram будет стоить России не менее 200 миллионов долларов, подсчитал Forbes.

Перед этим в РФ заблокировали и Facebook.

Экономическая правда