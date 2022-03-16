Фармкомпания Eli Lilly останавливает экспорт в РФ, кроме лекарств для больных раком и диабетом

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly останавливает экспорт лекарства в РФ, но обеспечит, чтобы больные раком и диабетом получали свои медикаменты.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

"Lilly глубоко обеспокоена трагической потерей невинных жизней в Украине - и признает проблемы, с которыми сталкиваются люди с доступом к основным лекарствам, таким как инсулин", - пишет компания. В Lilly отметили, что передали Украине партию необходимых лекарств.

"Мы также приостановили все инвестиции, рекламные мероприятия и новые клинические испытания в России, а также экспорт необходимых лекарств в эту страну", - пишет компания. "Наши российские операции теперь сосредоточены только на том, чтобы люди, страдающие такими заболеваниями, как рак и диабет, продолжали получать необходимые лекарства".

Отмечается, что в случае, если компания получит какую-либо прибыль от таких продаж, она будет передана на гуманитарную помощь Украине.

Напоминаем:

Фармкомпания Pfizer заявила, что не может остановить поставки лекарств гражданам России, но всю прибыль от продаж в РФ отдаст на гуманитарную помощь в Украине.

Немецкий фармацевтический гигант Bayer приостанавливает инвестиции в РФ и Белоруссии, а также прекращает весь неосновной бизнес в этих странах.