Крупнейший кризис с 1990-х и проблемы друзей путина: итоги экономического фронта 12 марта

24 февраля мир вошёл в новую реальность. Нападение россии на Украину, которое месяцами, а то и годами планировалось в стенах кремля, стало причиной тектонических изменений в глобальной экономике. Последние по значимости могут быть такими же сильными, как и пандемия коронавируса 2020 года.

Война в Украине уже привела к нарушению цепей поставок на сырьевых рынках, а также, вероятно, приведет к голоду во многих регионах планеты, в частности, в странах Африки.

Уже сегодня мир пожинает плоды этой войны в виде рекордного роста цен на нефть и зерновые, а также сильнейшего роста глобальной инфляции.

Высшая инфляция потребует от центральных банков более жесткой монетарной политики, сильного повышения процентных ставок и, как следствие, более медленных темпов восстановления экономики после коронакризиса.

Конечно, последствия для мировой экономики будут гораздо менее болезненными, чем для экономики Украины. Десятки миллиардов долларов только прямых потерь от уничтожения гражданской инфраструктуры – это цена, которую Украина платит за право быть свободной. Еще более ужасная плата – жизнь тысяч украинцев, погибших от рук террористической армии россии.

Однако агрессия страны-бензоколонки не оставила без потерь российскую экономику. Каких ударов она получила в течение 12 марта?

Рецессия за войну

На территории России все спокойно. Ни обстрелов мирных городов, ни взорванных мостов и дорог, ни разрушенных зданий, ни остановленных в результате предприятий.

Несмотря на это, экономика страны-агрессора сейчас испытывает наибольший кризис со времени объявления дефолта в конце 1990-х. Все благодаря жестким экономическим санкциям, которые против России ввели союзники Украины по демократическому лагерю.

По предварительным подсчетам Bloomberg ВВП России уже сократилось на 30 млрд долларов. Еще 5 млрд долларов россия потеряла в виде военной техники, отправившейся на убой в Украину. Предыдущий прогноз Bloomberg Economics предполагает падение ВВП России за весь 2022 год примерно на 9%.

Прогнозы экономистов на следующий сильно отличаются: одни прогнозируют рецессию на 15%, другие – на 7%. Понятно одно: если россия не прекратит свою пагубную деятельность для мира, то под давлением санкций ее экономика будет сокращаться невиданными до сих пор темпами.

Подобное сокращение в свое время постигло экономику Ирана, против которого США и Европа также ввели жесткие санкции. По приблизительным подсчетам его ВВП за первый год жестких санкций упал на 10-24%, а в последующие 3 года сократился на 38%.

Вероятно, темпы рецессии только ускорятся после того, как Россия официально окажется в дефолте. Сейчас все ведущие рейтинговые агентства — Fitch, Moody's и S&P — уже оценивают рейтинг россия как близкий к дефолту или указывают, что "дефолт неизбежен".

Больно "друзьям" путина

Тем временем мероприятие решило всерьез взяться за активы российских олигархов, особенно те, которые находятся в "загнивающей" Европе. Первым под раздачу попал Роман Абрамович и его футбольный клуб Челси.

Футбольный клуб — это дорогая игрушка олигарха, признак его богатства, подчеркивающий его статус. И похоже, что сейчас эта игрушка сломалась.

Так, после введения санкций против Абрамовича, футболисты "Челси" серьезно размышляют о том, чтобы прекратить контракты с клубом. В то же время, конкуренты клуба внимательно изучают ситуацию, чтобы переманить этих игроков.

Английская премьер-лига отстранила владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича, против которого ввели санкции, от управления клубом. Банк Barclays временно заблокировал банковский счет ФК "Челси" в связи с санкциями против владельца клуба Романа Абрамовича.

Пока Британия доставляет неудобства "Челси", в Европе уже активно арестовывают яхты российских олигархов, а также разыскивают другое их имущество. С такими темпами, пересидеть за границей период возвращения россии к 1917 году у самых богатых россиян больше не получится.

"Мультик о Ване" вместо нового "Человека-паука"

Несмотря на выходной день, компании продолжали принимать судьбоносные решения о расторжении бизнес-связей с Россией. Рынок оставляют без собственных продуктов и услуг 8 компаний.

Еще три компании – агрогиганты Cargill и ADM и производитель средств гигиены Colgate-Palmolive – сокращают бизнес, но не выходят полностью из рынка и планируют и дальше поставлять и производить основную продукцию.

Потери в рабочих местах тоже есть – из-за решения немецкого производителя оконного профиля Rehau прекратить деятельность на России работу могут потерять более 1000 сотрудников завода и офиса компании.

Сегодняшние заявления во многом касались изменений на финансовом рынке агрессора. Во-первых, немецкий Commerzbank присоединился к своему конкуренту Deutsche Bank и заявил о сворачивании существующего бизнеса в России и отказе от новых проектов на рынке.

Во-вторых, перестает работать с российскими клиентами платежная система MoneyGram, а PayPal предупредил клиентов, что прекращает обслуживать электронные кошельки россиян с 18 марта.

Продавцы и покупатели из россии не смогут воспользоваться сразу двумя международными онлайн маркетплейсами – услугами платформ eBay и Etsy. Кроме того, доступ к своим сервисам для клиентов из России закрывают разработчик систем точного земледелия Ag Leader и лидер в сфере кибербезопасности Imperva.

Вторая из "Большой пятерки" киностудий – Sony Pictures – останавливает развитие российского сегмента бизнеса и откладывает цифровые релизы своих фильмов.

Ну и приз за молниеносное изменение позиции сегодня получает Qazaq Air – авиакомпания за день успела сообщить о приостановке рейсов в Россию из-за отсутствия страховки, а уже в конце дня возобновить полеты с 13 марта.