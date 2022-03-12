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Агрогіганти Cargill і ADM скорочують бізнес в РФ, але "основні" продуктові заводи працюватимуть

Субота, 12 березня 2022, 09:11

Глобальні торговці сільськогосподарськими товарами Cargill Inc та Archer-Daniels-Midland Co скорочують бізнес-діяльність в Росії, але продовжуватимуть працювати з "необхідними" продуктами харчування.

Про це пише Reuters.

"Їжа є основним правом людини, і її ніколи не слід використовувати як зброю", - йдеться в заяві Cargill.

"Цього тижня Cargill видалила зі свого веб-сайту подробиці про свій бізнес у Росії та Україні. Раніше на сайті повідомлялося, що в компанії Cargill в Росії працює близько 2500 людей, а інвестиції в агропереробку становлять понад 1,1 мільярда доларів", - пише агентство.

Речник Cargill сказав, що інформація була видалена, оскільки сума інвестицій була невірною. Компанія відмовилася надати оновлені дані щодо російських інвестицій.

ADM заявила, що її присутність в Росії дуже обмежена, і вона "зменшить операції в Росії, не пов'язані з виробництвом і транспортуванням основних харчових продуктів і інгредієнтів".

Економічна правда

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аграрії компанії Cargill Росія

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