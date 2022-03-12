Англійська прем'єр-ліга відсторонила Абрамовича від управління "Челсі"

Англійська прем'єр-ліга відсторонила власника ФК "Челсі" Романа Абрамовича, проти якого запровадили санкції, від управління клубом.

Про це йдеться у заяві ліги.

"Після введення санкцій урядом Великобританії Рада Прем'єр-ліги дискваліфікувала Романа Абрамовича з посади директора футбольного клубу "Челсі".

Рішення ради не впливає на здатність клубу тренуватися та проводити матчі, як це передбачено умовами ліцензії, виданої урядом, термін дії якої закінчується 31 травня 2022 року", - йдеться у заяві АПЛ.

Нагадаємо:

Британія запровадила нові санкції проти семи російських олігархів та доповнила перелік, зокрема, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою та головою "Газпрому" Міллером.

Запроваджені санкції проти власника ФК "Челсі" Романа Абрамовича та ліцензія, яка була оформлена на "Челсі", наразі зупиняють будь-яку перспективу продажу клубу. Проте британський уряд готовий розглянути це питання в майбутньому за низки умов.

Титульний спонсор англійського футбольного клубу "Челсі" – телеком- та інтернет-провайдер Three – призупинив співпрацю з клубом після запровадження британських санкцій проти власника клубу Романа Абрамовича, логотип приберуть з футболок.

Банк Barclays тимчасово заблокував банківський рахунок ФК "Челсі" у зв'язку із санкціями проти власника клубу Романа Абрамовича.

Раніше Абрамович оголосив, що вирішив продати англійський футбольний клуб "Челсі". Повідомлялося, що Абрамович виставив клуб на продаж і хотів би отримати за нього близько 4 млрд фунтів стерлінгів.

Економічна правда