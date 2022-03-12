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MoneyGram не працюватиме в Росії

Субота, 12 березня 2022, 13:59

Платіжна система MoneyGram призупиняє надання послуг у Росії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ми повідомляємо наших клієнтів та агентів про рішення призупинити надання послуг у Росії", – йдеться у повідомленні.

MoneyGram також збільшила підтримку Save the Children та затвердила екстрений грант для Українського фонду допомоги.

"Послуги MoneyGram, як і раніше, доступні в Україні, зокрема отримання фізособами коштів особисто або в цифровому вигляді безпосередньо на банківський рахунок", – зазначила компанія.

Вона додала, що кожен день кількість транзакцій спрямованих в Україну та сусідні країни зростає, оскільки клієнти переказують гроші своїм сім'ям.

Економічна правда

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гроші компанії РФ

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