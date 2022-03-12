MoneyGram не працюватиме в Росії
Платіжна система MoneyGram призупиняє надання послуг у Росії.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Ми повідомляємо наших клієнтів та агентів про рішення призупинити надання послуг у Росії", – йдеться у повідомленні.
MoneyGram також збільшила підтримку Save the Children та затвердила екстрений грант для Українського фонду допомоги.
"Послуги MoneyGram, як і раніше, доступні в Україні, зокрема отримання фізособами коштів особисто або в цифровому вигляді безпосередньо на банківський рахунок", – зазначила компанія.
Вона додала, що кожен день кількість транзакцій спрямованих в Україну та сусідні країни зростає, оскільки клієнти переказують гроші своїм сім'ям.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua