Commerzbank слідом за DB виходить з російського ринку

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Німецький Commerzbank приєднується до свого конкурента Deutsche Bank та виходить з російського ринку під тиском санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми припинили вести новий бізнес в Росії і зупиняємо існуючі транзакції", - заявила прессекретарка банку. "Звичайно, ми дотримуємося санкцій".

У перший день російсько-української війни, 24 лютого, банк заявив, що його ризики як у Росії, так і в Україні були керованими.

Днем раніше про вихід з російського ринку заявив конкурент банку Deutsche Bank.

Хвиля виходу банків з країни-агресору розпочалася з Goldman Sachs Group Inc.. Інвестбанк став першим серед великих банків з Волл-стріт, який виходить з РФ через війну проти України. За ним відразу послідував найбільший банк США JPMorgan.