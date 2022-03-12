Санкції проти Абрамовича: банк Barclays тимчасово заблокував рахунок "Челсі"

Банк Barclays тимчасово заблокував банківський рахунок ФК "Челсі" у зв'язку із санкціями проти власника клубу Романа Абрамовича.

Про це пише Sky Sports.

Також тимчасово заблоковані клубні кредитні картки.

Причиною блокування називається перевірка виданої "Челсі" ліцензії для продовження футбольної діяльності.

Британський уряд у четвер дав "Челсі" ліцензію на продовження футбольної діяльності після накладення санкцій на Абрамовича.

За даними видання, щонайменше 10 інвесторів все ще зацікавлені в покупці клубу та контактують з інвестиційним банком The Raine Group, який займається продажем.

"Уряд прагне зробити так, щоб у "Челсі" був довгостроковий власник, який дбатиме про найкращі інтереси клубу. Уряд також розглядає можливість внесення змін до деяких обмежень, які він наклав на Челсі, щоб клуб міг продовжувати свою діяльність.

На даний момент "Челсі" не має права продавати квитки на домашні матчі або будь-які клубні товари.

Їм також дозволено витрачати лише 500 000 фунтів стерлінгів на проведення домашніх ігор і до 20 000 фунтів стерлінгів на поїздки на виїзні ігри. "Челсі" попросив уряд ще раз переглянути обмеження", - пише видання.

Нагадаємо:

Британія запровадила нові санкції проти семи російських олігархів та доповнила перелік, зокрема, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою та головою "Газпрому" Міллером.

Запроваджені санкції проти власника ФК "Челсі" Романа Абрамовича та ліцензія, яка була оформлена на "Челсі", наразі зупиняють будь-яку перспективу продажу клубу. Проте британський уряд готовий розглянути це питання в майбутньому за низки умов.

Титульний спонсор англійського футбольного клубу "Челсі" – телеком- та інтернет-провайдер Three – призупинив співпрацю з клубом після запровадження британських санкцій проти власника клубу Романа Абрамовича, логотип приберуть з футболок.

Раніше Абрамович оголосив, що вирішив продати англійський футбольний клуб "Челсі". Повідомлялося, що Абрамович виставив клуб на продаж і хотів би отримати за нього близько 4 млрд фунтів стерлінгів.

Економічна правда