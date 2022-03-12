eBay призупинив можливість продажу товарів учасниками з Росії
Платформа eBay призупинила всі транзакції з російськими адресами через припинення роботи платіжних провайдерів та основних служб доставки.
Про це йдеться у повідомленні, направленому зареєстрованим на майданчику продавцям з РФ, передає Інтерфакс.
За інформацією eBay, тепер в обліковому записі продавців із Росії буде встановлено статус "У відпустці". Усі їх активні оголошення з фіксованою ціною будуть приховані з результатів пошуку, і покупці не зможуть придбати товари.
"Якщо покупець раніше додав ваш товар у Список відстеження та спробує придбати його на момент використання налаштування "У відпустці", він не зможе завершити покупку. Покупцеві буде представлено повідомлення про те, що ви тимчасово не можете обробляти замовлення", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо:
Платформа eBay призупинила доставку замовлень до Росії та України через логістичні проблеми.
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua