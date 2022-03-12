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eBay призупинив можливість продажу товарів учасниками з Росії

Субота, 12 березня 2022, 11:00

Платформа eBay призупинила всі транзакції з російськими адресами через припинення роботи платіжних провайдерів та основних служб доставки.

Про це йдеться у повідомленні, направленому зареєстрованим на майданчику продавцям з РФ, передає Інтерфакс.

За інформацією eBay, тепер в обліковому записі продавців із Росії буде встановлено статус "У відпустці". Усі їх активні оголошення з фіксованою ціною будуть приховані з результатів пошуку, і покупці не зможуть придбати товари.

"Якщо покупець раніше додав ваш товар у Список відстеження та спробує придбати його на момент використання налаштування "У відпустці", він не зможе завершити покупку. Покупцеві буде представлено повідомлення про те, що ви тимчасово не можете обробляти замовлення", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Платформа eBay призупинила доставку замовлень до Росії та України через логістичні проблеми.

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