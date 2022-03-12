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Без вікон, без дверей: Rehau припиняє роботу у Росії

Субота, 12 березня 2022, 08:05

Німецький виробник віконного профілю, водяної підлоги та труб опалення Rehau повідомив про припинення діяльності в Росії.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Причина полягає у війні, розв'язаній Росією в Україні.

"Rehau рішуче засуджує напад на Україну та всіх, хто до цього причетний. Це війна проти людства, нашої свободи та миру в Європі.

Компанія приділятиме першочергову увагу безпеці своїх колег та їхніх сімей в Україні та тих, хто залишає країну", – йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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