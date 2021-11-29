"Нафтогаз" заявил о 2,5 миллиардах чистой прибыли за 3 квартал

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НАК "Нафтогаз Украины" получила 2,5 млрд грн чистой прибыли за 3 квартал 2021 года.

Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК.

Там добавили, что информация предоставлена ​​по данным отдельной финансовой отчетности.

"Результаты деятельности компании за аналогичный период в прошлом году характеризуются убытками в сумме 1,8 млрд грн", - заявили в НАК.

В "Нафтогазе" отметили, что консолидированная финансовая отчетность, охватывающая группу компаний, контролирующих НАК, будет обнародована в ближайшее время.

"Проверенная аудиторами финансовая отчетность по результатам 2021 года будет опубликована в 2022 году в сроки, определенные законодательством", - резюмировали в Департаменте по интегрированным коммуникациям.

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Напоминаем:

НАК "Нафтогаз" получил по результатам первой половины года ущерб в 1,7 млрд грн.

Группа Нафтогаз за 2020 год получила убыток в 19 миллиардов гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Кабинет министров в апреле уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Тогда же правительство назначило с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза".

Впоследствии кадровые перестановки распространились на правление и наблюдательный совет НАКа. Так, правительство 28 сентября назначило четырех членов правления НАК "Нафтогаз" до принятия новым составом наблюдательного совета решений по управлению.

Накануне этого ЭП со ссылкой на собственные источники сообщила, что Кабинет Министров 27 сентября уволил трех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз". Это позволило правительству обрести полномочия наблюдательного совета и назначить четырех новых членов правления.

Перед этим КМУ уволил двух членов правления НАКа: Теклюка и Перелома.

Конкурс на новых независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" объявили только в конце октября.

Экономическая правда