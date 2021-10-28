Нафтогаз получил 1,7 миллиарда убытка за полгода – отчетность
НАК "Нафтогаз" получил по результатам первой половины года ущерб в 1,7 млрд грн.
Об этом известно из финансовой отчетности НАКа за полгода.
Так, за год "Нафтогаз" увеличил доход от реализации в полтора раза до 106,2 млрд грн. В то же время расходы превысили доходы компании и составили 104,13 млрд грн (против 91,9 млрд грн в прошлом году).
EBITDA компании (операционная прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации – ЭП) за этот промежуток времени составила 12,9 млрд грн против 1,75 млрд грн в прошлом году.
Таким образом, чистый убыток компании составляет 1,65 млрд грн против 11,54 млрд грн в прошлом году за полгода.
НАК отчитался и по результатам второго квартала. Тогда компания заработала 8 млрд грн против 14,7 млрд грн убытка в прошлом году за ІІ квартал.
Доход компании от реализации составил 36,1 млрд грн за эти три месяца, а расходы – 27,2 млрд грн.
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Экономическая правда
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