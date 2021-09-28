"В.о." членів правління Нафтогазу за день стали постійними – рішення уряду

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Уряд на наступний день після призначення чотирьох виконуючих обов’язки членів правління НАК "Нафтогаз" схвалив їх на ці посади без приставки "в.о." до прийняття новим складом наглядової ради рішень щодо правління.

Про це йдеться у рішенні уряду від 28 вересня.

У понеділок, 27 версеня, Кабмін призначив виконуючих обов'язки членів правління НАК "Нафтогаз".

Ними стали Маврікій Калугін (радник голови НАКу з питань видобутку), Владислав Воловик (радник голови правління НГ), Олена Бойченко (директорка з управління персоналом та соцполітики Нафтогазу) та Роман Чумак (керівник казначейства Нафтогазу).

Своїм рішенням 28 вересня уряд призначив їх на ці посади без приставки "в.о.".

"Тимчасово, на період до прийняття новим складом наглядової ради АТ "НАК "Нафтогаз України" рішень щодо формування правління зазначеного товариства, але не пізніше ніж 28 грудня 2021 року", – йдеться у розпорядженні.

Нагадуємо:

27 вересня уряд призначив виконуючих обов'язки членів правління НАК "Нафтогаз", Кабмін до призначення наглядової ради виконуватиме її повноваження.

Раніше ЕП з посиланням на власні джерела повідомила, що Кабінет Міністрів 27 вересня звільнив трьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз". Це дозволило уряду набути повноважень наглядової ради і призначити чотирьох нових членів правління.

Перед тим КМУ звільнив двох членів правління НАКу: Теслюка та Перелому.

Декілька тижнів тому стало відомо, що три незалежні члени Наглядової ради НАК "Нафтогаз" та два члени правління компанії залишають свої посади.

Прем'єр Денис Шмигаль 7 вересня повідомив, що надав доручення першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

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Економічна правда