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"Нафтогаз" почав шукати незалежних членів наглядової ради

Неділя, 24 жовтня 2021, 11:41
 
ФОТО 24 КАНАЛ

Оголошено конкурсний відбір на незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.

Зазначається, що відбір незалежних членів наглядової ради компанії буде здійснювати Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (так званий "Номінаційний комітет").

Оголошення також містить вимоги до претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради, зокрема щодо необхідних компетенцій та особистих характеристик. Прийом документів від кандидатів триває до 06 грудня 2021 року.

Нагадуємо:

7 вересня прем'єр-міністр Дени Шмигаль доручив першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня (до 14 вересня) забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

Щоб оголосити такий конкурсний відбір, Номінаційний комітет повинен був затвердити вимоги до кандидатів, які мають міститися в оголошенні.

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