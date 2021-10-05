Новости 5 октября: нападение на журналистов в госбанке, газовые рекорды, проблемы в Facebook

О нападении на журналистов в госбанке. На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем" столичные дознаватели открыли уголовное производство.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

О газовых рекордах. Фьючерсы на газ в Европе в очередной раз установили исторический рекорд с отметкой 1277 долларов за тысячу кубов.

Позже фьючерсы на газ в Европе 5 октября вновь установили новый исторический рекорд - превысив отметку в 1400 долл за тысячу кубов (1427 долл).

О проблемах в Facebook. Facebook Inc назвала причину шестичасового сбоя на своих ресурсах Facebook, Instagram и Whatsapp - это изменения конфигурации маршрутизаторов.

Из-за остановки работы соцсетей компании Facebook ее основатель Марк Цукерберг за несколько часов потерял 6 млрд долларов состояния.

Компания Facebook годы знала о вреде, который наносят пользователям ее платформы, однако игнорировала это ради прибыли – обличательница даст показания в Сенате США.

О нефти. Страны-экспортеры нефти на заседании решили в дальнейшем увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в день в ноябре, цены на WTI выросли до семилетних максимумов.

Об угле. Украинские теплоэлектростанции имеют в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено графиком.

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Что произошло с самой популярной сетью в мире и ее платформами. (укр)

Китай на грани катастрофы из-за нехватки угля, простаивают тысячи предприятий. На что это может повлиять?

Как так получилось, что страна, на которую приходится 50% мировой добычи угля, не может обеспечить бесперебойную работу собственных тепловых электростанций? (укр)