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Остановка Facebook стоила Цукербергу 6 миллиардов долларов

Вторник, 5 октября 2021, 09:16
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг
фото mark zuckerberg/facebook

Из-за остановки работы соцсетей компании Facebook ее основатель Марк Цукерберг за несколько часов потерял 6 млрд долларов состояния.

Об этом говорится в рейтинге Forbes в живом времени, данные Markets Insider.

Цукерберг оказался на шестой позиции в списке самых богатых людей мира с состоянием в 116,8 млрд долларов. Активы миллиардера сократились на 4,8%, или 5,9 млрд долларов, за считанные часы после остановки Facebook, Instagram и WhatsApp.

Акции компании (а значит и ее капитализация) сразу начали падать до минимума в 323,65 доллара с 340,19 доллара накануне. Акции закрылись на торгах с отметкой в 327, 5 доллара (-4,52%).

 
MARKETS INSIDER

Сейчас рейтинг самых богатых людей возглавляет основатель Tesla Маск (201,2 млрд долл), по которому расположились основатель Amazon Джефф Безос (186,6 млрд долл) и Бернар Арно с семьей (173,3 млрд долл).

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Напоминаем:

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Дана Гордийчук, ЭП

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Цукерберг

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