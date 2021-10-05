До семилетнего максимума: нефть подскочила после решения ОПЕК+

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Страны-экспортеры нефти на заседании решили в дальнейшем увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в день в ноябре, цены на WTI выросли до семилетних максимумов.

Об этом говорится в данных Investing, пресс-релиз ОПЕК по результатам заседания 4 октября.

В ноябре страны-экспортеры нефти (страны ОПЕК+) решили не изменять установленный ранее план восстановления добычи нефти. В частности, предложение на рынке будет увеличиваться на 400 тысяч баррелей в день в ноябре.

С увеличением спроса на рынке в связи с восстановлением экономической деятельности в мире, на рынке ожидали увеличения добычи свыше запланированного объема.

Это привело к скачку цен до уровня 2014 года. Так, контракты на ноябрь на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) достигли 78,14 доллара за баррель с 75,88 доллара до публикации решения. Последний раз такой уровень наблюдался еще в сентябре 2014 года. На 10:14 по Киеву цены несколько выровнялись до 77,81 доллара за баррель.

Хотя Brent еще не побил максимум сентября 2019 года, когда цены превысили 82 доллара за баррель, контракты вплотную приблизились к этому значению. Так, цена на декабрьские фьючерсы выросла с 79,37 доллара за баррель до 81,64 доллара. На таком же уровне нефть котировалась в октябре 2014 года.

Аналитики Goldman Sachs Group, сообщает Bloomberg, ожидают дополнительный спрос в 650 тысяч б/с, ведь мир находится в условиях недостатка газа и ценовых рекордов. Газовый "кризис" усиливает спрос на нефть, ведь теплопроизводители начинают заменять газ на нефть и уголь.

Напоминаем:

Газовые фьючерсы продолжают расти в цене и приблизились к отметке в 1200 долларов за тысячу кубометров.

Экономическая правда