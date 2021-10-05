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Нападение на журналистов "Схем" в банке: полиция разбирается

Вторник, 5 октября 2021, 10:44
 
фото схемы/радио свобода

По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем" столичные дознаватели открыли уголовное производство.

Источник: полиция Киева

Дословно: "В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия для объективного и беспристрастного досудебного расследования".

Детали: Накануне по спецлинии 102 поступило сообщение от редактора интернет-издания о том, что в помещении банка на улице Антоновича съемочной группе препятствуют журналистской деятельности.

Для установления всех обстоятельств происшествия по вызову выехали наряды патрульных и следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.

Инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Что предшествовало: На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали 2 камеры, карты с записью. Журналист смог записать то, что происходило, на аудио.

Украинская правда

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Укрэксимбанк

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