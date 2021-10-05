Посягают на 1300 долларов: газовые фьючерсы на новых рекордах

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Фьючерсы на газ в Европе в очередной раз установили исторический рекорд с отметкой 1277 долларов за тысячу кубов.

Об этом говорится в данных лондонской биржи ICE Futures.

5 октября ноябрьские фьючерсы на газ на главном европейском хабе TTF в Роттердаме достигли 104,45 евро за МВт-час. Это около 1277,74 доллара за тысячу кубометров.

За сутки цена выросла на 6,6%. Фьючерсы на декабрь добавили 6,5% до 103 евро за МВт-ч (1086,65 доллара за тысячу кубов).

С 1 июля цена выросла вчетверо, с 26,348 евро за МВт-час.

Причиной до сих пор является ограничение поставок газа Газпромом в надежде сертификации газопровода Северный поток-2. В понедельник, 4 октября оператор газопровода "Северный поток-2" заявил, что началась процедура заполнения газом первой нитки трубопровода.

Напоминаем:

В Европе - настоящее энергетическое ралли.

Газовые фьючерсы продолжают расти в цене и приблизились к отметке в 1200 долларов за тысячу кубометров.

Вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегли к закупкам угля. Это привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года до более чем 200 долларов за тонну.

Это давит и на спрос на нефть, производство которой из-за пандемии ограничено странами-экспортерами ОПЕК +. Сейчас объема добычи недостаточно, чтобы удовлетворить потребности рынка. Страны решили не пересматривать план на ноябрь, что привело к стремительному росту цен 4 и 5 октября.

По газу, цены обусловлены низкими запасами в подземных хранилищах после прошлогодних морозов, усиленные истощением Газпрома своих европейских ПХГ. Так, российский монополист истощил самое большое в Европе хранилище Rehden до 5% при среднем уровне в ЕС 71%.

Кроме того, Европа также не может рассчитывать на дополнительную добычу, ведь гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока.

Экономическая правда



