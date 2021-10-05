"Неотложная угроза для США": Facebook игнорировал вред обществу ради прибыли

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Компания Facebook годы знала о вреде, который наносят пользователям ее платформы, однако игнорировала это ради прибыли – обличательница даст показания в Сенате США.

Об этом известно из эфира CBS News, Reuters, Wall Street Journal.

Имя обличительницы - Фрэнсис Хоген, она до мая этого рода работала с аналитикой данных в Facebook. В частности, в должности занималась исследованием влияния платформ компании на пользователей.

Сначала документы анонимно передали изданию Wall Street Journal, но обличительница решила впоследствии выступить публично в эфире CBS News.

По ее словам, Facebook ставит прибыли компании выше интересов общества и знает об этом. В частности, компания врет о прогрессе в борьбе с ненавистью, жестокостью и дезинформацией в соцсетях.

Алгоритм Facebook настроен на разделение и поляризацию общества, что способствует распространению политического беспокойства и ненависти. В то же время именно это приносит компании ее прибыли - люди чаще переходят на рекламные объявления и проводят больше времени онлайн.

В частности, компанию обвиняют в ущербе, которую ее платформа Instagram наносит подросткам и способствует развитию проблем с ментальным здоровьем, особенно у девушек. Facebook об этом было известно из внутреннего исследования. Кроме того, компания бездействует в противодействии дезинформации относительно вакцин.

Хоген также заявила, что Facebook сделал слишком мало в борьбе с планированием насилия на платформе. Соцсеть использовали, чтобы организовать массовые казни в Мьянме; штурм Капитолия сторонниками експрезидента США Дональда Трампа, чтобы сорвать объявление результатов президентских выборов 2020 года.

Сама Хоген в Сенате будет призывать власть взять Facebook под строгий надзор, а также добиться доступа к внутренним данным компании. Это позволит создать меры по защите данных, безопасности пользователей и борьбе с нелегальным контентом.

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Экономическая правда