На украинских ТЭС угля в 4 раза меньше графика

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Украинские теплоэлектростанции имеют в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено графиком.

Об этом сообщает оператор системы передачи Укрэнерго.

Отмечается, что в течение недели 27 сентября - 3 октября выросло производство "зеленой" (+ 69,1%) и атомной (+ 0,7%) электроэнергии. В то же время производство на ТЭС по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 6,6% (до 733 млн кВт-ч).

Доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась с 28% до 25%.

В Укрэнерго сообщили, что ситуация с накоплением угля в течение недели ухудшилась. На утро 4 октября общие запасы угля на складах снизились на 8,2% (713 тысяч тонн) против объемов на утро 27 сентября (776,9 тыс. тонн).

Кроме этого, запасы газового угля снизились на 9% (до 536,2 тыс. тонн) и антрацитового - на 5,6% до 176,9 тыс. тонн.

В то же время по сравнению с 1 сентября запасы угля на складах ТЭС снизились на 3,4%, запасы газового угля наоборот увеличились на 7,5%.

Среднесуточные расходы угля превышали поставки: за последние 10 дней в среднем на день сжигание составило 61,8 тыс. тонн против 49,7 тыс. тонн поставок.

Кроме этого, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится в 3,55 раза меньше угля, чем должно быть на 4 октября.

Напоминаем:

Вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегают к закупкам угля, что привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года до более чем 200 долларов за тонну.

Экономическая правда