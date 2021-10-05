Новый рекорд: цены на газ в Европе превысили отметку в 1400 долларов за тысячу кубов

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Фьючерсы на газ в Европе 5 октября вновь установили новый исторический рекорд - превысив отметку в 1400 долл за тысячу кубов (1427 долл).

Об этом свидетельствуют данные лондонской бирже ICE Futures.

По состоянию на 15:26 (по Киеву) ноябрьские фьючерсы на главном европейском хабе TTF в Роттердаме достигли 118,995 евро за МВт-час. Это 1427 долл за тысячу кубометров.

За сутки цена выросла на 18,6%. Ранее фьючерсы установили исторический рекорд с отметкой 1277 долларов за тысячу кубов.

С 1 июля цена выросла вчетверо, с 26,348 евро за МВт-час.

Причиной до сих пор является ограничение поставок газа Газпромом в надежде сертификации газопровода Северный поток-2. В понедельник, 4 октября оператор газопровода "Северный поток-2" заявил, что началась процедура заполнения газом первой нитки трубопровода.

Напоминаем:

В Европе - настоящее энергетическое ралли.

Газовые фьючерсы продолжают расти в цене и приблизились к отметке в 1200 долларов за тысячу кубометров.

Вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегли к закупкам угля. Это привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года до более чем 200 долларов за тонну.

Это давит и на спрос на нефть, производство которой из-за пандемии ограничено странами-экспортерами ОПЕК +. Сейчас объема добычи недостаточно, чтобы удовлетворить потребности рынка. Страны решили не пересматривать план на ноябрь, что привело к стремительному росту цен 4 и 5 октября.

По газу, цены обусловлены низкими запасами в подземных хранилищах после прошлогодних морозов, усиленные истощением Газпрома своих европейских ПХГ. Так, российский монополист истощил самое большое в Европе хранилище Rehden до 5% при среднем уровне в ЕС 71%.

Кроме того, Европа также не может рассчитывать на дополнительную добычу, ведь гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока.

Экономическая правда