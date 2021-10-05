В Facebook назвали причину шестичасового сбоя

unsplash

Facebook Inc назвала причину шестичасового сбоя на своих ресурсах Facebook, Instagram и Whatsapp - это изменения конфигурации маршрутизаторов.

Источник: Facebook Engineering

Дословно: "Наши инженерные группы узнали, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь.

Это нарушение сетевого трафика обусловило каскадное влияние на способы связи наших центров обработки данных, в результате чего наши услуги были остановлены".

На утро 5 октября соцсети возобновили работу, говорится в данных Downdetector.

Читайте больше в статье ЭП: Второе крупное падение: почему Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger и Oculus VR упали

Предыстория:

Facebook, вместе с Whatsapp и Instagram не работали несколько часов. Сообщалось, что платформы стали недоступными, ведь пользователи не были корректно направлены системой доменных имен (Domain Name System, DNS). Система позволяет перенаправлять пользователей на нужный адрес. Эти настройки контролирует непосредственно Facebook.

Финансы основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшились на $6,7 млрд.

Украинская правда