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Скандал во время интервью с главой "Укрэксимбанка", на журналистов напали, забрали технику и удалили видео – "Схемы"

Вторник, 5 октября 2021, 00:16
 
Евгений Мецгер
источник: nv.ua

На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".

Журналисты сообщают, что сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали 2 камеры, карты с записью.

Сотрудники банка запрещали снимать все это на телефон, а также не позволяли покинуть помещение. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Журналист смог записать то, что происходило на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Напомним В феврале 2020 года Мецгер выиграл конкурс на должность нового председателя правления государственного "Укрэксимбанка".

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Укрэксимбанк банки медиа

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