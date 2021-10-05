Скандал во время интервью с главой "Укрэксимбанка", на журналистов напали, забрали технику и удалили видео – "Схемы"
На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Сообщается, что Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
Журналисты сообщают, что сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали 2 камеры, карты с записью.
Сотрудники банка запрещали снимать все это на телефон, а также не позволяли покинуть помещение. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.
Журналист смог записать то, что происходило на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
Напомним В феврале 2020 года Мецгер выиграл конкурс на должность нового председателя правления государственного "Укрэксимбанка".
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