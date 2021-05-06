Блинкен не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазе" – ЦПК

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что уровень и качество поддержки Украины зависит от уровня проведения реформ в сфере управления и антикоррупции, и маркером уровня проведения реформ является МВФ.

Об этом заявила в Facebook исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк по итогам разговора представителей гражданского общества, бизнеса, антикоррупционных органов с госсекретарем США Блинкеном.

"Основной меседж Блинкена: уровень и качество поддержки Украины от США напрямую зависит от уровня проведения реформ в сфере хорошего управления и антикоррупции. И маркером уровня проведения реформ - является МВФ.

Госсекретарь не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в Нафтогазе. Для него важны сильные антикоррупционные институты, в частности прекращение атак на антикоррупционное бюро со стороны власти.

Определяющей будет судебная реформа, успешность которой зависит от уровня привлечения независимых международных экспертов к очищению органов судейского самоуправления", - заявила Каленюк.

По ее словам, Блинкен спросил совета, чем США могут помочь Украине еще, кроме выражения беспокойства откатом реформ в сфере антикоррупции и хорошего управления.

Каленюк также отметила, что "в США и в госсекретаря есть четкое понимание, что коррупция - это угроза нацбезопасности Украины, приравненная к военной угрозы со стороны России".

Читайте также: Переворот в "Нафтогазе": чем Витренко лучше Коболева?

Напоминаем:

В МВФ заявили, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналистов, как ситуация в "Нафтогазе" скажется на ситуации в стране.

"Центр противодействия коррупции" направил в НАПК обращение относительно обстоятельств, которые могут свидетельствовать о нарушении главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко требований и ограничений, установленных ЗУ "О предотвращении коррупции".

Ранее о конфликте интересов в Витренко заявили в наблюдательном совете "Нафтогаза".

Члены правления НАК "Нафтогаз Украины" призвали Кабмин урегулировать ситуацию наблюдательного совета компании до 14 мая, иначе члены правления не смогут выполнять свои обязанности.

Все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий - оно вступит в силу 14 мая 2021 года.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Экономическая правда