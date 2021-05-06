"Дискуссия продолжается": МВФ ожидает большего прогресса от Украины для получения транша

В МВФ заявили, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

Об этом на брифинге в Вашингтоне в четверг заявил представитель Фонда Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

"Дискуссия продолжается", - констатировал Райс.

Представитель МВФ напомнил, что среди основных тем остаются сохранение независимости НБУ и продолжение политики гибкого обменного курса, среднесрочная фискальная стабильность, борьба с коррупцией и улучшение корпоративного управления.

Напомним:

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что до 1 июня парламент примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине.

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил министр финансов Сергей Марченко.

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