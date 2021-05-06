Зеленский не ответил на вопрос журналистов о ситуации в "Нафтогазе"

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналистов, как ситуация в "Нафтогазе" скажется на ситуации в стране.

Такой вопрос ему задала журналистка ВВС на пресс-конференции по итогам встречи Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Журналистка ВВС задала президенту Украины и госсекретарю США несколько вопросов. В частности, о ситуации со сменой главы правления "Нафтогаза" и влиянии Джулиани на "откат" антикоррупционных реформ в Украине.

Так, у Зеленского спросили, как повлияют кадровые изменения в "Нафтогазе" на ситуацию в Украине, а у Блинкена - повлияет ли ситуация в "Нафтогазе" на оказание помощи Украине.

"Относително Джулиани. Вы спрашивали, как он повлиял на НАК "Нафтогаз", - уточнил Зеленский.

Журналистка отметила, что это два отдельных вопроса - о влиянии Джулиани на "откат" реформ в Украине и о смене главы "Нафтогаза".

После этого Зеленский прокомментировал ситуацию с реформами в Украине, но не ответил на вопрос о "Нафтогазе".

"Перед Украиной стоит два вызова. Один идет извне, от России. Есть угроза и изнутри: коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа.

Эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и лиц, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа", - в свою очередь сказал Блинкен.

"В этом контексте мы говорили о важности продолжения работы в направлении корпоративного управления. Этот вопрос чрезвычайно важен, в частности это касается "Нафтогаза", но не только "Нафтогаза". Это касается основных институтов", - подчеркнул он.

Читайте также: Переворот в "Нафтогазе": чем Витренко лучше Коболева?

Напоминаем:

Члены правления НАК "Нафтогаз Украины" призвали Кабмин урегулировать ситуацию наблюдательного совета компании до 14 мая, иначе члены правления не смогут выполнять свои обязанности.

Все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий - оно вступит в силу 14 мая 2021 года.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Экономическая правда