"Центр противодействия коррупции" направил в НАПК обращение относительно обстоятельств, которые могут свидетельствовать о нарушении главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко требований и ограничений, установленных ЗУ "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщил в Facebook председатель правления ГПК Виталий Шабунин.

"Назначение Витренко главой правления НАК "Нафтогаз" нарушает требования и ограничения ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции". Отправили в НАПК соответствующее обращение.

Там должны проверить приведенные нами факты и инициировать расторжение контракта с Витренко через суд. Дискуссия "кто лучше Коболев или Витренко" не имеет значения, если назначение/увольнение кого-либо из них нарушает закон. Успешные государства невозможны без уважения к правилам и процедурам", - написал он.

В обращении к главе НАПК Александру Новикову ЦПК напоминает, что в декабре 2020 года Витренко назначили первым заместителем министра энергетики, возложив на него временное исполнение обязанностей министра.

Согласно распоряжению правительства от 28 апреля 2021 года - перед назначением Витренко главой "Нафтогаза" - указанное выше распоряжение о назначении в Минэнерго признано утратившим силу.

Также 28 апреля Витренко уволили с должности первого заместителя министра энергетики согласно поданному заявлению.

Общественная организация напоминает, что распоряжением правительства Витренко 28 апреля избрали и назначили с 29 апреля главой "Нафтогаза", а распоряжением Кабмина от 29 апреля - утверждены условия контракта.

ЦПК отмечает, что ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции" устанавливает некоторые ограничения для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, после увольнения или прекращения такой деятельности другим способом.

"То есть, такие ограничения распространяются на лиц, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона, а в соответствии с пп. "А" п. 1 ч. 3 ст. 3 закона к таким лицам относятся, в частности, министры и их заместители. Итак, Витренко Ю.Ю. обязан соблюдать требования и ограничения, установленные ст. 26 Закона.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 26 закона, лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые уволились или иным образом прекратили деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления, запрещается в течение года со дня прекращения соответствующей деятельности заключать трудовые договоры (контракты) или совершать сделки в сфере предпринимательской деятельности с юридическими лицами частного права или физическими лицами - предпринимателями, если лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, за год до дня прекращения выполнения таких функций осуществляли полномочия по контролю, надзору или подготовке или принятия соответствующих решений по деятельности этих юридических лиц или физических лиц - предпринимателей", - цитирует ЦПК положение закона.

В обращении к НАПК отмечается, что в течение выполнения полномочий и.о. министра энергетики Украины Витренко осуществлял также и полномочия по подготовке и принятию решений относительно деятельности "Нафтогаза".

В частности, как заявляет ЦПК, на заседании 3 марта 2021 года Кабмин по предложению и.о. министра энергетики Витренко принял протокольное решение, в частности, о продаже АО "Укргаздобыча" с апреля 2021 года 100% объемов отпуска товарного газа всем участникам рынка газа в условиях, не хуже, чем для Группы Нафтогаз.

"Указанное подтверждается, в частности, видеозаписью прямой трансляции заседания Кабинета Министров Украины от 03.03.2021.

Таким образом, Витренко Ю.Ю. в течение года до дня прекращения исполнения функций государства или местного самоуправления (и.о. министра энергетики) осуществлял полномочия по подготовке протокольного решения Кабинета Министров Украины о деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины", - утверждает ЦПК.

Также организация напоминает, что 12 февраля 2021 года Витренко обращался к премьеру с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК "Нафтогаз Украины", прекращения контрактов с членами наблюдательного совета компании и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей.

"Также Витренко Ю.Ю. предложил провести аудит эффективности деятельности АО" НАК "Нафтогаз Украины" и всех предприятий, входящих в Группу Нафтогаз. Указанное предложение было обосновано, в частности, неудовлетворительными результатами финансовой деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины".

Из содержания указанного письма следует, что Витренко Ю.Ю. на должности и.о. министра энергетики фактически осуществлял контроль и надзор за деятельностью АО "НАК "Нафтогаз Украины".

Учитывая указанное, в соответствии со ст. 26 закона, Витренко Ю.Ю. запрещено заключать трудовой договор (контракт) с НАК "Нафтогаз Украины". Однако, этот запрет им было нарушен", - добавляет ГПК.

В соответствии с абз 1. ч. 2 ст. 26 закона, нарушение установленного ограничения по заключению трудового договора (контракта) является основанием для прекращения соответствующего договора, отмечают активисты.

"Центр противодействия коррупции" заявляет, что с учетом указанного контракт с Витренко подлежит прекращению, а решение о его назначении главой правления "Нафтогаза" "подлежит отмене как такое, что принято с нарушением требований закона".

В связи с приведенными фактами в НАПК просят проверить изложенные в обращении факты и обстоятельства и провести проверку соблюдения Витренко требований ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции".

"В случае установления признаков нарушений ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в действиях Витренко Ю.Ю. или других лиц принять меры, предусмотренные законодательством, для его привлечения к предусмотренной законом ответственности.

В случае установления признаков нарушений ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции" принять в пределах полномочий меры по обеспечению прекращения контракта Витренко Ю.Ю., а также отмены решения о его избрании и назначении главой правления НАК "Нафтогаз Украины", - добавили в ЦПК.

Отметим, что ранее о конфликте интересов в Витренко заявили в наблюдательном совете "Нафтогаза".

Читайте также: Переворот в "Нафтогазе": чем Витренко лучше Коболева?

Напоминаем:

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Члены комитета по выбору наблюдательных советов прекращают работу в Украине до тех пор, пока не будет ясности в отношении плана действий по реформе корпоративного управления.

Экономическая правда