Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку

Все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий - оно вступит в силу 14 мая 2021 года.

Об этом говорится в заявлении наблюдательного совета, опубликованном на сайте компании.

"Сегодня все члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания, подают компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов наблюдательного совета. Согласно корпоративным процедурам, действующим в настоящее время в компании, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года.

Наблюдательный совет собрался для проведения внеочередного заседания как только его полномочия были восстановлены для того, чтобы обеспечить непрерывность надлежащего корпоративного управления компании. Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия впредь", - говорится в заявлении.

В наблюдательном совете добавили, что "воспользуются следующими двумя неделями с момента подачи сообщений о прекращении полномочий для оказания поддержки компании, насколько это возможно, и чтобы обеспечить надлежащую передачу полномочий".

Акционера обещают проинформировать о деталях в начале следующей недели.

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Напоминаем:

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

В ЕС заявили о серьезной обеспокоенности последними изменениями в руководстве НАК "Нафтогаз Украины" и готовят по этому поводу отдельное заявление.

Министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что при смене руководителя и перезагрузке наблюдательного совета "Нафтогаза" правительство придерживалось процедуры, новый глава компании Юрий Витренко отметил необходимость проведения конкурса на места независимых членов совета.

Экономическая правда