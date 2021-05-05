Члени правління Нафтогазу закликали уряд врегулювати роботу наглядової ради

Члени правління НАК "Нафтогаз України" закликали Кабмін врегулювати ситуацію щодо наглядової ради компанії до 14 травня, інакше члени правління не матимуть змоги виконувати свої обов’язки.

Відповідну заяву фінансовий директор НАК Петер ван Дріл опублікував у своєму Facebook.

"Для такої складної та важливої компанії, як Нафтогаз, надзвичайно важливою є наявність добре функціонуючої та гідної довіри Наглядової ради та належного корпоративного управління.

Відставка всіх членів Наглядової ради набуває чинності з 14 травня. Без врегулювання ситуації до цієї дати члени Правління не зможуть продовжувати виконувати свої обов'язки", – йдеться у спільній заяві членів правління.

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Нагадуємо:

Усі члени наглядової ради "Нафтогазу" подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень - воно набуде чинності 14 травня 2021 року.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Економічна правда