Витренко заявил о некомпетентности набсовета "Нафтогаза"

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о некомпетентности наблюдательного совета компании, в частности, по его словам, в набсовете нет юристов, которые разбирались бы в украинском антимонопольном законодательстве.

Об этом он заявил в эфире Суспільного.

Витренко заявил, что в ситуации с "Нафтогазом" эта проблема проявилась в том, что наблюдательный совет признавал отличной работу правления в условиях огромных убытков.

"Падает добыча, третий год подряд. В наблюдательном совете нет ни одного специалиста по добыче, который бы имел соответствующее специальное образование и опыт работы. Как человек без специальности может контролировать такую ​​профессиональную отрасль, как добыча газа?", - заявил Витренко.

Также, по его словам, в наблюдательном совете компании нет юристов, которые разбирались бы в украинском антимонопольном законодательстве.

"Они не понимают украинский контент. Они верят в то, что им говорит председатель правления. Это нормально или это системная ошибка существующей модели корпоративного управления?" - добавил он.

"Это также вопрос к тем, кто назначал наблюдательный совет. И международные институты принимали в этом участие", - подчеркнул Витренко.

Работу наблюдательного совета Витренко также раскритиковал в интервью НВ Бизнес.

"Эффективный наблюдательный совет начинается с очень четкой постановки задач перед компанией. А для этого есть соответствующий механизм, который часто используется в должной мере, - это по-английски strategic directions, то есть стратегические направления деятельности. Их должно оперативно устанавливать государство. Сейчас есть политики собственности. Но на практике это нерабочий механизм.

Не может быть универсальных компетентных людей, нельзя разбираться во всем. Некомпетентные люди не могут эффективно контролировать и регулировать менеджмент, а в этом задача наблюдательного совета. Если в наблюдательном совете Нафтогаза, например, не было ни одного реального специалиста в газодобычи, то и ожидать, что наблюдательный совет проконтролирует эффективность деятельности Нафтогаза в части добычи сложно, понимаете?", - сказал глава правления НАК.

"Но иногда просто нет оснований считать, что они реально понимают, что в этих госкомпаниях происходит. Они часто не профессионалы в операционной деятельности в украинском контексте", - добавил Витренко.

По его словам, реформа корпоративного управления "сделала несколько неправильных поворотов".

"Сейчас во многих случаях есть обоснованные упреки в том, что эта реформа не обеспечивает наличие действенного механизма, который бы заставлял менеджмент эффективно работать в интересах общества.

Мы видим признаки неэффективной работы госкомпаний. Это очевидная проблема, которую нужно решать. А в отдельных случаях мы видим, что и нет изоляции от политического вмешательства и даже иногда коррупции. Хотя есть большой прогресс", - резюмировал он.

"Но давайте говорить о будущем. Я надеюсь, что в ближайшее время проведут конкурс, будет наблюдательный совет с большинством независимых директоров, в том числе с международным авторитетом и пониманием, в хорошем смысле слова, украинских реалий.

Но есть значительная вероятность, что, как и в прошлый раз, международные партнеры предложат политический компромисс, скажем так. Вместо сухого профессионального конкурса по стандартам ОЭСР, предложат каких-то своих представителей", - предположил также Витренко.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль считает, что увольнение главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и отстранение наблюдательного совета не повлияло на переговоры Украины с международными партнерами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства провести изменения в руководстве "Нафтогаза" было принято в соответствии с законодательством.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что последняя смена руководства "Нафтогаза" - плохой сигнал и потенциальный международный вред имиджу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналистов, как ситуация в "Нафтогазе" скажется на ситуации в стране.

Кабмин подготовил тезисы о том, как комментировать и как отвечать на неудобные вопросы по ситуации с кадровыми изменениями в "Нафтогазе".

"Центр противодействия коррупции" направил в НАПК обращение относительно обстоятельств, которые могут свидетельствовать о нарушении главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко требований и ограничений, установленных ЗУ "О предотвращении коррупции".

Ранее о конфликте интересов в Витренко заявили в наблюдательном совете "Нафтогаза".

Члены правления НАК "Нафтогаз Украины" призвали Кабмин урегулировать ситуацию наблюдательного совета компании до 14 мая, иначе члены правления не смогут выполнять свои обязанности.

Все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий - оно вступит в силу 14 мая 2021 года.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.