Кабмин подготовил тезисы о том, как комментировать и как отвечать на неудобные вопросы по ситуации с кадровыми изменениями в "Нафтогазе".

Документ опубликовало "Зеркало недели".

"Основной упор в большинстве готовых ответов делается на плохих финансовых результатах компании, и провале программы наращивания собственной добычи газа", - пишет издание.

В частности, на вопрос, не был ли Витренко назначен с нарушением антикоррупционного законодательства, которое запрещает назначение руководителями госкомпаний тех должностных лиц, которые ранее в исполнительной власти осуществляли полномочия по контролю и надзору за этими государственными компаниями, советуют настаивать, что Витренко в Минэнерго не имел полномочий для надзора за деятельностью "Нафтогаза".

"Некоторые политики и общественные деятели манипулируют нормами антикорупционного законодательства, которое запрещает назначение руководителями государственных компаний тех должностных лиц, которые ранее в исполнительной власти осуществляли полномочия по контролю и надзору за этими государственными компаниями.

Но на самом деле Юрий Витренко как первый заместитель министра энергетики не имел таких полномочий для контроля и надзора за деятельностью Нафтогаза или даже для того, чтобы готовить соответствующие проекты решений Кабмина, которые означали какое-то регулирование деятельности Нафтогаза, контроль или надзор за работой компании. Нафтогаз является самостоятельным экономическим субъектом, а решение по нему могут приниматься только Кабмином по представлению и после подготовки Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а не Министерством энергетики.

Министерство энергетики отвечает за разработку и внедрение политик, регулирующих в том числе и нефтегазовую отрасль. Но эта отрасль не равна одной компании - Нафтогазу. Если на этом основании запрещать Витренко возглавлять компанию, то этот абсурд по аналогии будет означать, что можно запретить, например, министру финансов после отставки вообще где-нибудь работать, поскольку от налоговой политики, на которую министр финансов влияет, зависят все компании в стране", - говорится в документе с рекомендациями.

Также советуют подчеркивать, что назначение Витренко в "Нафтогаз" происходило "в соответствии с законом и ради интересов общества".

В то же время на вопрос "Если скажут, что нельзя было трогать наблюдательный совет", советуют отвечать:

"Такая защита идеи наблюдательных советов несмотря на объективные факты проблем в компании приводит только к дискредитации идеи и вообще принципов корпоративного управления. Убытки Нафтогаза - это объективно.

Вместо 11,5 млрд гривен прибыли, которые обещал сам экс-руководитель компании, Нафтогаз показал 19 млрд грн убытков. Провал выполнения обещаний по увеличению добычи газа - это также объективно. Все общество знает об этом.

Как можно перед обществом защищать наблюдательный совет, который просто "присматривал" за этим и ничего не делал? Или как можно защищать руководителя компании, который не только не мог дать перспективы по увеличению добычи газа, но и не акцентировал на этом в своей работе? Такая защита однозначно идет в минус самим этим людям, которые так защищают экс-руководителя компании".

Также "Зеркало недели" приводит основные посылы из тезисов, как рекомендуют отвечать на вопрос о реакции западных партнеров на ситуацию в "Нафтогазе".

В частности, издание цитирует такие посылы из документа с рекомендациями:

"западных политиков или дипломатов и не должно интересовать то, что интересует нашу власть и общество";

"важно корректно оценивать заявления, которые сейчас звучат. Что защищают на Западе? Не фамилию, а принципы - корпоративное управление. Мы поддерживаем корпоративное управление, мы уже третий год защищаем от нападок с разных сторон наблюдательные советы в государственных компаниях";

"надо отдать Андрею Коболеву должное. Вместе с командой в Нафтогазе с 2014 года он сделал много. Но - вместе с командой. В которой был в том числе и Юрий Витренко на одной из лидирующих позиций".

"Обжалование в судах поставит Коболева в один ряд с такими деятелями, как экс-глава ГФС Роман Насиров или какие-либо недобросовестные прокуроры, которых поувольняли из системы, а они пытаются восстановиться через суды", - также говорится в тезисах.

"В ответ на вопрос, почему тогда не сменить руководство Укрзализныци, где финансовая ситуация значительно хуже, предлагают следующий тезис: "ситуация в УЗ особая и связана она, прежде всего, с тем, что до сих пор существует несправедливость в том, что не все, кто пользуется услугами компании, платит за это справедливую цену", - пишет "Зеркало недели".

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Напоминаем:

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналистов, как ситуация в "Нафтогазе" скажется на ситуации в стране.

"Центр противодействия коррупции" направил в НАПК обращение относительно обстоятельств, которые могут свидетельствовать о нарушении главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко требований и ограничений, установленных ЗУ "О предотвращении коррупции".

Ранее о конфликте интересов в Витренко заявили в наблюдательном совете "Нафтогаза".

Члены правления НАК "Нафтогаз Украины" призвали Кабмин урегулировать ситуацию наблюдательного совета компании до 14 мая, иначе члены правления не смогут выполнять свои обязанности.

Все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий - оно вступит в силу 14 мая 2021 года.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.