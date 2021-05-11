Премьер: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с кредиторами

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Премьер Денис Шмыгаль считает, что увольнение главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и отстранение наблюдательного совета не повлияло на переговоры Украины с международными партнерами.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Влияние на кредиторов и наших партнеров могут иметь решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются в Украине. Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся", - заверил премьер.

По словам Шмыгаля, западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия, антикоррупционной системы - НАБУ, НАПК и прочее антикоррупционное законодательство.

Премьер считает, что уже третий-четвертый приоритет - это развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами.

"И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли", - сказал Шмыгаль.

Напоминаем:

В МВФ заявили, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства провести изменения в руководстве "Нафтогаза" было принято в соответствии с законодательством.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что последняя смена руководства "Нафтогаза" - плохой сигнал и потенциальный международный вред имиджу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналистов, как ситуация в "Нафтогазе" скажется на ситуации в стране.

Кабмин подготовил тезисы о том, как комментировать и как отвечать на неудобные вопросы по ситуации с кадровыми изменениями в "Нафтогазе".

"Центр противодействия коррупции" направил в НАПК обращение относительно обстоятельств, которые могут свидетельствовать о нарушении главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко требований и ограничений, установленных ЗУ "О предотвращении коррупции".

Ранее о конфликте интересов в Витренко заявили в наблюдательном совете "Нафтогаза".

Члены правления НАК "Нафтогаз Украины" призвали Кабмин урегулировать ситуацию наблюдательного совета компании до 14 мая, иначе члены правления не смогут выполнять свои обязанности.

Все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий - оно вступит в силу 14 мая 2021 года.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.