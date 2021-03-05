Корниенко: Миссия МВФ вернется в апреле после завершения ограничения цены на газ

Миссия Международного валютного фонда должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена (6,99 грн) на газ для населения.

Об этом в комментарии "Суспільному" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля", - сказал нардеп.

По его словам, ручное регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ к Украине. Корниенко добавил, что "также их волнует судебная реформа и антикоррупционное законодательство".

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Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что осталось 5 ключевых пунктов в работе с МВФ, по его словам, до июня планируется подписание staff level agreement, чтобы потом транш кредита одобрил Совет директоров МВФ.

Пересмотр программы МВФ для Украины может быть отложен на 3-й (июль-сентябрь или 4-й (октябрь-декабрь) квартал 2021 года, говорится в прогнозе аналитиков Bank of America Global Research.

Миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на средства МВФ и уверена в их получении в 2021 году.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украине будет трудно пройти 2021 год без транша МВФ, но его отсутствие не станет катастрофой.

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что сотрудничество Украины с МВФ продолжается, Украина ожидает, шо получит в этом году транш.

Украина рассчитывает, что сможет достичь договоренностей с Международным валютным фондом о получении нового транша кредита в начале лета, заявил советник главы ОП Тимофей Милованов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с миссией МВФ договорились о следующих шагах с четким пониманием результата.

Перед этим министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ в Украине продлена на 7-10 дней, по его словам, поступление средств от Фонда - "больше вопрос технический".

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ перенесены на 2021.

Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.