Марченко: Миссия МВФ в Украине продлена на 7-10 дней

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ в Украине продлена на 7-10 дней, по его словам, поступление средств от Фонда - "больше вопрос технический".

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Мы сейчас в активной стадии переговоров. У нас продолжена миссия на 7-10 дней. Есть надежда, что за это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие мы на себя можем взять обязательства.

По поводу поступления средств, я считаю, это больше вопрос технический. Конечно, нам бы хотелось их получить еще в прошлом году, есть так как есть. Главное для нас остается, что мы постепенно выполняем взятые на себя обязательства и делаем те шаги, чтобы быть надежным партнером", - заявил Марченко.

На вопрос, является ли пауза на рынке газа причиной продолжения переговоров и задержки с траншем, он ответил:

"Запуск рынка газа - это одно из наших обязательств, которое мы на себя брали. Поэтому из-за этих изменений с предельной цене, конечно, возникают вопросы у наших партнеров. Они задают вопрос: "Предложите четкую модель, как вы видите, чтобы такие ситуации не повторились в будущем".

При этом, они понимают, что принятое нами решение достаточно насущное с точки зрения защиты граждан. Это в процессе обсуждения, идут активные консультации".

"Мы пока не видим критических замечаний, которые нам не позволять продолжить программу сотрудничества", - сказал Марченко.

"Ситуация достаточно стабильна. Да, нам надо продолжить сотрудничество с МВФ. То, что говорит JP Morgan по стоимости активов - с точки зрения приватизации это может быть проблема (12 млрд гривень дохода от приватизации заложены в бюджет).

Это критично - нет, не критично. Программа то есть, неважно, когда придут деньги", - добавил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко, комментируя прогноз JP Morgan относительно транша МВФ Украине.

Напомним:

Аналитики инвестбанка JP Morgan ожидают, что staff-level agreement между Украиной и МВФ может быть заключен по итогам миссии Фонда в январе, но выплата средств в январе-марте этого года маловероятна.

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