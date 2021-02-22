Зеленский: Украина уверена в получении средств МВФ в 2021 году

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на средства МВФ и уверена в их получении в 2021 году.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы рассчитываем на эти деньги", - сказал президент.

Зеленский добавил, что уверен в получении средств от МВФ до конца текущего года.

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Напоминаем:

Миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украине будет трудно пройти 2021 год без транша МВФ, но его отсутствие не станет катастрофой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с миссией МВФ договорились о следующих шагах с четким пониманием результата.

Перед этим министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ в Украине продлена на 7-10 дней, по его словам, поступление средств от Фонда - "больше вопрос технический".

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ перенесены на 2021.

Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.