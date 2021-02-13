Договорились о следующих шагах и четко понимаем ожидаемые результаты — Шмыгаль об окончании миссии МВФ
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с миссией МВФ договорились о следующих шагах с четким пониманием результата.
Об этом он написал в Facebook.
"Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ. От имени Правительства хочу поблагодарить команду миссии Фонда, которая провела чрезвычайную работу", - отметил он.
По его словам, по вопросам в сфере антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации продолжается конструктивный диалог.
"По всем этим вопросам Правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе Stand-by", - резюмировал глава Кабмина.
Напоминаем:
Миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ в Украине продлена на 7-10 дней, по его словам, поступление средств от Фонда - "больше вопрос технический".
Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.
В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.
Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ перенесены на 2021.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.
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