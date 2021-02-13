Договорились о следующих шагах и четко понимаем ожидаемые результаты — Шмыгаль об окончании миссии МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с миссией МВФ договорились о следующих шагах с четким пониманием результата.

Об этом он написал в Facebook.

"Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ. От имени Правительства хочу поблагодарить команду миссии Фонда, которая провела чрезвычайную работу", - отметил он.

По его словам, по вопросам в сфере антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации продолжается конструктивный диалог.

"По всем этим вопросам Правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе Stand-by", - резюмировал глава Кабмина.

Напоминаем:

Миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ в Украине продлена на 7-10 дней, по его словам, поступление средств от Фонда - "больше вопрос технический".

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ перенесены на 2021.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.