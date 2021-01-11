Миссия МВФ возобновила работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представительство Международного валютного фонда.

21 декабря миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by - из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи.

После завершения новогодних праздников миссия имела восстановиться в январе 2021 года.

Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ перенесены на 2021.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

Международный валютный фонд обнародовал график погашения долгов Украины до 2036 года, в этом году необходимо оплатить 1,67 миллиарда долларов.